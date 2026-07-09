Более 25 тысяч крымских родителей-пенсионеров получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей

Увеличенные пенсионные выплаты от Отделения СФР по Республике Крым могут получить граждане, имеющие на своем попечении несовершеннолетних детей до 18 лет или студентов дневной формы обучения младше 23 лет.
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