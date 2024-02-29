Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Караул! Грабят! Беглые российские олигархи возмущены британским беспределом

Караул! Грабят! Беглые российские олигархи возмущены британским беспределом

  Мэр Лондона хочет конфисковать имущество крупных бизнесменов, сколотивших состояние в России, для помощи украинским беженцам Имущество российских бизнесменов в Британии или, как их теперь там называют, «коррумпированных олигархов», стоимостью более миллиарда фунтов стерлингов — конфисковать, продать, а средства направить на строительство жилья для украинских беженцев.

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