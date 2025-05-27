Лучше в тюрьму. Жителя Украины хотели мобилизовать в ВСУ, но он достал из кармана нож

Украинец ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы не идти в армию.Жители Украины уже не первый год пытаются всякими способами уклоняться от службы в украинской армии, потому что выжить в этом «мясорубке» практически невозможно.
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