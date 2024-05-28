С Днем пограничника! На протяжении всех времен, воины-пограничники надежно охраняли российские рубежи и всегда были первыми, кто принимал удар врага.
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С Днем пограничника! На протяжении всех времен, воины-пограничники надежно охраняли российские рубежи и всегда были первыми, кто принимал удар врага.