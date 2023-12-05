Ученые объяснили, почему мы не можем вспомнить раннее детство

«Детская амнезия» долгое время оставалась для науки парадоксальной Люди неспособны припомнить первые два-три года жизни — хотя именно в этот период делали свои первые шаги, выговаривали первые слова, знакомились с самыми важными людьми в своей жизни и получали абсолютно новый опыт.