Ученые объяснили, почему мы не можем вспомнить раннее детство

«Детская амнезия» долгое время оставалась для науки парадоксальной Люди неспособны припомнить первые два-три года жизни — хотя именно в этот период делали свои первые шаги, выговаривали первые слова, знакомились с самыми важными людьми в своей жизни и получали абсолютно новый опыт.
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