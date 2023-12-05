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Ученые объяснили, почему мы не можем вспомнить раннее детство

Ученые объяснили, почему мы не можем вспомнить раннее детство

«Детская амнезия» долгое время оставалась для науки парадоксальной Люди неспособны припомнить первые два-три года жизни — хотя именно в этот период делали свои первые шаги, выговаривали первые слова, знакомились с самыми важными людьми в своей жизни и получали абсолютно новый опыт.

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