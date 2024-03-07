Два украинских беспилотника сбили в небе над Ленинградской областью сегодня утром

По информации Mash, беспилотники ВСУ летели на минимальной высоте — практически над деревьями. Поэтому их не смогли сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, которые они пересекли.
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