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Reuters: Truth Social продаст компаниям "самый быстрый доступ" к постам Трампа

Reuters: Truth Social продаст компаниям "самый быстрый доступ" к постам Трампа

WILL OLIVER/EPA/ТАSS Компания Trump Media & Technology Group, которая создала социальную сеть Truth Social, принадлежащую президенту США Дональду Трампу, предоставит финансовым компаниям и банкам "самый быстрый доступ" к постам влиятельных пользователей.

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