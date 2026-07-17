Reuters: Truth Social продаст компаниям "самый быстрый доступ" к постам Трампа

WILL OLIVER/EPA/ТАSS Компания Trump Media & Technology Group, которая создала социальную сеть Truth Social, принадлежащую президенту США Дональду Трампу, предоставит финансовым компаниям и банкам "самый быстрый доступ" к постам влиятельных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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