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В Петербурге закрыли еще две станции метро на капитальный ремонт

В Петербурге закрыли еще две станции метро на капитальный ремонт

В Санкт-Петербурге 1 июня закрылись станции метро «Удельная» и «Фрунзенская» на капитальный ремонт. С 1 июня станции «Удельная» и «Фрунзенская» петербургского метро закроются на период капитального ремонта.

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