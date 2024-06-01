В Петербурге закрыли еще две станции метро на капитальный ремонт

В Санкт-Петербурге 1 июня закрылись станции метро «Удельная» и «Фрунзенская» на капитальный ремонт. С 1 июня станции «Удельная» и «Фрунзенская» петербургского метро закроются на период капитального ремонта.
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