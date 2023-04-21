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Financial Times: Урсула фон дер Ляйен пряталась в подвале во время поездки на Украину

Financial Times: Урсула фон дер Ляйен пряталась в подвале во время поездки на Украину

Руководителю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в подвале во время поездки на Украину из-за воздушной тревоги, сообщили журналисты Financial Times.

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