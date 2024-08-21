ИИ можно использовать в дипломах. МГПУ разработал регламент

МГПУ внедряет регламент по использованию ИИ в выпускных квалификационных работахМосковский городской педагогический университет (МГПУ) объявил о разработке нового регламента, регулирующего использование средств генеративного искусственного интеллекта в выпускных квалификационных работах студентов.
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