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Зоран Лукич: «Говорил игрокам «цирк», потому что нужно думать в момент принятия решений»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от матча с УНИКСом (86:82) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

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