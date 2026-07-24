Кадры с высоты: Славянская ТЭС практически полностью уничтожена Славянская теплоэлектростанция, расположенная в городе Николаевка на подконтрольной Киеву части ДНР, .
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Кадры с высоты: Славянская ТЭС практически полностью уничтожена Славянская теплоэлектростанция, расположенная в городе Николаевка на подконтрольной Киеву части ДНР, .
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