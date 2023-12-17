В Крыму ВАЗ протаранил бетонные блоки на трассе, есть пострадавшие

Авария произошла на автомобильной дороге «Симферополь – Евпатория» у села Скворцово. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь с небезопасной скоростью, не учёл дорожные и метеорологические условия.
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