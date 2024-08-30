Каждый третий больной с EVALI нуждается в ИВЛ – Гамбарян

Почти всем заболевшим EVALI требуется лечение в стационаре, а треть из них не может дышать без ИВЛ, рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.