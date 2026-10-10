WSJ: доноры демократов предупредили Харрис о низких шансах на ее президентство

Ряд крупных доноров Демократической партии предупредили Камалу Харрис, что ее возможное выдвижение в президенты в 2028 году будет иметь мало шансов на успех.
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