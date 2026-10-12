Уже более двух десятилетий в московской школе № 956 работает школьный музей под руководством педагога-организатора Наталии Шишковой

Музей боевой славы 569-го штурмового авиационного Осовецкого Краснознамённого ордена Суворова III степени полка был открыт в школе № 956 5 мая 1995 года.
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