Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • анатолий
    Пора разгонять эту сраную Думу. одни лоббисты и демагоги сидят и получают не хилую зарплату.Деньги попилят, а...
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    Пока в Госдуме не исчезнет немалая группа лобистов иностранных специалистов, дела не изменятся.... Идаже теракт в Мос...Деньги попилят, а...
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Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»

Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»

Погибших очень жаль, тупых нет Теракт в Крокус Сити Холе безусловно дело рук США и их пособников из украинских бандформирований, это их ответка за утренние удары по критической инфраструктуре 404, это понятно любому адекватному человеку.

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