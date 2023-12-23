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Охлобыстин объяснил возможные последствия скандальной вечеринки Ивлеевой

Охлобыстин объяснил возможные последствия скандальной вечеринки Ивлеевой

Актер Иван Охлобыстин высказался о скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой в Москве. Получивший ранение артист продолжает восстанавливаться в Донбассе.

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Комментарии
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star
ребята жизни отдают за наше светлое будущее,а в тылу всякая сволочь веселится,гадит ,ворует немеренно,когда власть наведет порядок?
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Дмитрий Бакланов
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ИП
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