Актер Иван Охлобыстин высказался о скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой в Москве. Получивший ранение артист продолжает восстанавливаться в Донбассе.
Охлобыстин объяснил возможные последствия скандальной вечеринки Ивлеевой
Комментарии
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star
ребята жизни отдают за наше светлое будущее,а в тылу всякая сволочь веселится,гадит ,ворует немеренно,когда власть наведет порядок?
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Работа спецслужб - одним заплатить за деяние, другим заплатить за недеяние. В народе - возмущение - и майдан готов!
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11 час.
ИП
Игорь Петров
Зажравшиеся скоморохи и мрази.
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7 час.
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