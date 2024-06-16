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Пятикилометровая пробка растянулась перед Крымском мостом со стороны Краснодарского края

Пятикилометровая пробка растянулась перед Крымском мостом со стороны Краснодарского края

Перед пунктом досмотра у Крымского моста в очереди стоят 385 машин.Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани образовалась пятикилометровая пробка.

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