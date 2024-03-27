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Евросоюз: тот пузырь, который не хочет лопнуть?

Евросоюз: тот пузырь, который не хочет лопнуть?

Евросоюз: тот пузырь, который не хочет лопнуть? Елена Пустовойтова Евросоюз: тот пузырь, который не хочет лопнуть? Миграционные волны захватывают Старый Свет Почему женщине, даже если она очень хороший гинеколог из высшей медицинской школы Ганновера, позволительно рулить правительствами многих стран Центральной Европы при том, что плоды этого «руления» вызывают у рядового европейца трепет? Без всякой натяжки, именно шок и трепет вызывает у европейца миграционная политика Еврокомиссии, персонификацией которой стала «бешеная Урсула» из брюссельского Европейского квартала.

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