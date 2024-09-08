Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампом

Они состоятся 10 сентября Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, которая является кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии, заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом.
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