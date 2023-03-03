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ВС РФ ликвидировали базу диверсантов в Николаеве, где британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке

ВС РФ ликвидировали базу диверсантов в Николаеве, где британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке

Переданные российской стороне координаты позволили ликвидировать украинскую базу диверсантов в Николаеве, где британские инструкторы готовили подводные БПЛА к атаке на корабли РФ, заявили журналисты.

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