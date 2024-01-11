Члены ВК НПКСК на коллективной учебе изучили важную речь Си Цзиньпина на 3-м пленуме Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва и дух данного пленума

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- Члены центральной группы по теоретическому изучению при партгруппе Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ в среду провели коллективную учебу, на которой изучили важную речь генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на 3-м пленуме Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва, а также дух данного пленума.