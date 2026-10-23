Недавний инцидент в одной из московских поликлиник, когда медицинский работник из Таджикистана объяснила физиологический процесс зевоты влиянием «шайтана» и рекомендовала обращаться к имаму вместо врача, перестает быть просто курьезом или поводом для сарказма.