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Царьград

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"Да-да, поговори о кнуте и прянике": Журналист с Кипра озвучил истинную цель поездки Келлога в Мюнхен

"Да-да, поговори о кнуте и прянике": Журналист с Кипра озвучил истинную цель поездки Келлога в Мюнхен

Спецпредставитель Белого дома по Украине Кит Келлог отправился в Европу, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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