Что показали Sony и AMD на CES 2023, Bungie работает над несколькими проектами вместе с Sony, Нил Дракманн намекает на продолжения The Last of Us, Bloober Team рассказывает новые детали о Layers of Fears и ремейке Silent Hill 2, хеви-метал-«рогалик» Power Chord обзавёлся датой релиза, в EGS началась раздача Kerbal Space Program и .