11 мостов ремонтируют на трассе Забайкалья

11 малых мостов ремонтируют на трассе Новая Кука - Могзон - Хилок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минстроя Забайкалья«В ходе работ на сооружениях разберут существующие конструкции, устроят новые опоры, пролетные строения и цементобетонное покрытие, установят металлическое барьерное ограждение на мостах и подходах.