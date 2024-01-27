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11 мостов ремонтируют на трассе Забайкалья

11 мостов ремонтируют на трассе Забайкалья

11 малых мостов ремонтируют на трассе Новая Кука - Могзон - Хилок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минстроя Забайкалья«В ходе работ на сооружениях разберут существующие конструкции, устроят новые опоры, пролетные строения и цементобетонное покрытие, установят металлическое барьерное ограждение на мостах и подходах.

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