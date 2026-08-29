Номера телефонов тех, кто обдумывает заключение контракта на СВО, оказались в открытой продаже

Депутат Журавлев потребовал запретить операторам продажу номеров потенциальных добровольцев Это создает потенциальную угрозу для добровольцев и их семей, отпугивает людей от принятия решения пойти на фронт.
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Доцифровизировались 🙈
Да с чего же это наше государство будет обеспечивать защиту граждан, например, от мошенников?