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Царьград

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ФИЦ: длительные тренировки активируют липолиз и способствуют похудению

ФИЦ: длительные тренировки активируют липолиз и способствуют похудению

Федеральный исследовательский центр питания утверждает, что длительные тренировки от 40 до 90 минут эффективнее активируют липолиз, способствуя снижению веса, чем высокоинтенсивные нагрузки.

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