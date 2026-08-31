ФИЦ: длительные тренировки активируют липолиз и способствуют похудению

Федеральный исследовательский центр питания утверждает, что длительные тренировки от 40 до 90 минут эффективнее активируют липолиз, способствуя снижению веса, чем высокоинтенсивные нагрузки.
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