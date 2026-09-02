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Калуга-поиск

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ЧП в детском саду, юный пособник мошенников и 35 тысяч малышей: главное за день

ЧП в детском саду, юный пособник мошенников и 35 тысяч малышей: главное за день

ЧП в детском саду В детском саду "Дюймовочка" в Обнинске 2 сентября обрушилась стена на веранде, в результате чего травмы получили трое детей.

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