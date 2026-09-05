Germany Braces For AfD Election Breakthrough In Saxony-Anhalt Voters in Saxony-Anhalt head to the polls on Sunday, followed two weeks later by elections in Mecklenburg-Western Pomerania and Berlin.
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