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Первое дноуглубительное судно «Дарья» начало работу на Ямале

Первое дноуглубительное судно «Дарья» начало работу на Ямале

Дноуглубительное судно «Дарья» начало работу в морском порту Сабетта на Ямале. Оно прибыло по Северному морскому пути из Владивостока и уже получило все необходимые разрешения.

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