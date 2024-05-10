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Антони сделал татуировку во всю спину – празднование своего победного гола за «Аякс» «Фейеноорду»

Антони сделал татуировку во всю спину – празднование своего победного гола за «Аякс» «Фейеноорду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился фотографией с новой татуировкой в инстаграме. Изображение занимает всю спину футболиста.

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