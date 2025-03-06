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Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в микроюбке

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в микроюбке

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

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