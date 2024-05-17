1) Депутат Госдумы Виталий Милонов (верхнее фото), выступая на телеканале НТВ, призвал убивать "предателей": "Я призываю не стесняться в методах — ножики, топоры, кувалды.
От угроз до преступлений - один шаг
Комментарии
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Владимир Аверков
а ты сам,существо с погонялом на латинице,давно оттуда?...Милонов там был и ВОЕВАЛ,а не лисьими лапками по клавиатуре стучал,как дятел...
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13 час.
Nata
Одно другому не мешает,а дополняет.
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7 час.
N
Nata
С нашими бюрократами, подсудимые скорее умрут от старости, чем от приговора. Затянут до невозможности и проверки всяких справок от необходимых, до анализов медицинских.
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6 час.
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