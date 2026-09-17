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Актуальное про энергетические разборки

Актуальное про энергетические разборки

Папередник винуватый!Удивительное рядом. До сих пор остающийся президентом США Дональд Трамп повторил вслед за своим министром финансов Скоттом Бессентом, что в росте цен на дизель во всём мире виноват режим Зеленского.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Конечно же дефицит предложения нефти в мире связан с "развязанная самим Трампом и его подельником Нетаньяху неспровоцированной полномасштабной агрессией против Ирана" и про удары ВСУ по пункту отгрузки "перевозящим казахскую нефть и нефть Каспийского нефтяного консорциума" (там есть участие РФ) также затрагивают интересы США.
Но если брать отдельно производство дизеля, то удары по российским НПЗ привели к запрету экспорта из РФ (может быть ещё и экспортируем), поэтому в этой части Трамп прав.
Другое дело насколько это влияет на цены в США. Однако цены на рынке растут нелинейно при даже незначительном дисбалансе с предложением.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

тут бла-бла-бла отдельно, а суть вещей скрыта в ответе на вопрос, кому выгодны высокие цены на энергоносители. граней ответа несколько, как всегда у кукловодов, но с низкого дивана очевидны два: унасекомление Европы с целью перетащить капиталы гегемону и перспектива работ на арктическом шельфе, которые сильно дороже нефтей в песках БВ. это внутри наращивания "пузырей", ибо баблишко как-то отмывать надо, но это общее.