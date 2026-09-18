Принятый Конгрессом США законопроект об «адских санкциях» против России на самом деле приведет к «обнищанию американских семей» – по крайней мере, именно так заявляют некоторые конгрессмены.
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