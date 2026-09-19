Отдохнуть и закупиться: почему россияне выбирают Китай вместо Европы

Отмена визового режима для россиян привела к значительному увеличению туристического потока в Китай. По данным Ассоциации туроператоров России, в первом полугодии 2026 года российские туристы совершили 1,015 млн поездок в КНР, что на 53 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 661 600 поездок.
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