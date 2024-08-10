Украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.
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