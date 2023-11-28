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Парламентская газета

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Дополнительные баллы при поступлении в вуз получат больше абитуриентов

Дополнительные баллы при поступлении в университет смогут получить не только олимпийские чемпионы, но также чемпионы России и обладатели кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

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