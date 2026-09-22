Актер Ченнинг Татум опроверг, что у него есть фейк-аккаунт для хейта

Актер Ченнинг Татум опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ведет фейковый аккаунт для хейта.
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