Болезненный эквадорский урок. Русские могут проучить Индию за поставки снарядов Украине

Валентин Щербаков Не надоело все провокационные ситуации с индусами сваливать на СМИ и ответы экспертов. Башкой думай, если есть мозги, и перестань писать всякую херню, Наша власть сама разберётся с подлыми индусами....

Sergiy Che Кто те глупенький сказал что "не бомбим"??! И с чего ты решил, что если наши бомбы попали это никто там "не сможет восстановить нипочём!"? Мы вот крымский мост восстановили, они свои тоже....