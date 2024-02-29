ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Naveen Sharma Дели может сильно поплатиться, если продаст снаряды Германии.
Болезненный эквадорский урок. Русские могут проучить Индию за поставки снарядов Украине
Комментарии
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Валентин Щербаков
Не надоело все провокационные ситуации с индусами сваливать на СМИ и ответы экспертов. Башкой думай, если есть мозги, и перестань писать всякую херню, Наша власть сама разберётся с подлыми индусами....
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7 час.
Sergiy Che
Кто те глупенький сказал что "не бомбим"??! И с чего ты решил, что если наши бомбы попали это никто там "не сможет восстановить нипочём!"? Мы вот крымский мост восстановили, они свои тоже....
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6 час.
АБ
Александр Балушкин
Для них главное бабки, и дисконт по нефти ихх уже не устраивает. Азиаты всегда держат нож за пазухой, на какой бы территории они не жили.
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2 час.
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