Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Малахов
    Этот вопрос вообще ни в каких обстоятельствах не имеет право обсуждаться! Для нас этого вопроса не существует!Какие территории ...
  • Natalija Osminina
    Остановят. Но СМЕРШ нужен в любом случае!!Россия получит сп...
  • Россиянин
    А это само собой разумеется. В законе прописано. После экстрадиции , он уже никогда не сможет приехать в Россию. Беру..."По другому для н...

Болезненный эквадорский урок. Русские могут проучить Индию за поставки снарядов Украине

Болезненный эквадорский урок. Русские могут проучить Индию за поставки снарядов Украине

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Naveen Sharma Дели может сильно поплатиться, если продаст снаряды Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Не надоело все провокационные ситуации с индусами сваливать на СМИ и ответы экспертов. Башкой думай, если есть мозги, и перестань писать всякую херню, Наша власть сама разберётся с подлыми индусами....
Ответить
7 час.
Sergiy Che
Кто те глупенький сказал что &quot;не бомбим&quot;??! И с чего ты решил, что если наши бомбы попали это никто там &quot;не сможет восстановить нипочём!&quot;?  Мы вот крымский мост восстановили, они свои тоже....
Ответить
6 час.
АБ
Александр Балушкин
Для них главное бабки, и дисконт по нефти ихх уже не устраивает. Азиаты всегда держат нож за пазухой, на какой бы территории они не жили.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх