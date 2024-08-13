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Застройщики отказываются от новых проектов: что будет с ценами на жилье

Застройщики стали реже обращаться за разрешениями на строительство – с начала года было выдано 3 тысячи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, на 4,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишут «Известия».

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