Застройщики отказываются от новых проектов: что будет с ценами на жилье

Застройщики стали реже обращаться за разрешениями на строительство – с начала года было выдано 3 тысячи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, на 4,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишут «Известия».
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