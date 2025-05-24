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Такая GeForce RTX 4090 точно не сгорит. Пользователь подключил питание видеокарты через автомобильные предохранители, чтобы предотвратить перегрев разъема

Такая GeForce RTX 4090 точно не сгорит. Пользователь подключил питание видеокарты через автомобильные предохранители, чтобы предотвратить перегрев разъема

С выходом GeForce RTX 50 проблема с перегревом и плавлением разъемов питания 12V-2×6, знакомая пользователям RTX 4090, снова в центре внимания.

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