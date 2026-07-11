Туристические компании Крыма получат более 4,3 млрд рублей поддержки Правительство России приняло решение о выделении финансовой помощи компаниям туристи.
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Туристические компании Крыма получат более 4,3 млрд рублей поддержки Правительство России приняло решение о выделении финансовой помощи компаниям туристи.
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