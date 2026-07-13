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Пункт-А

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Астраханские семьи получили по 5 млн рублей на Президентской платформе

Астраханские семьи получили по 5 млн рублей на Президентской платформе

Деньги пойдут на улучшение жилищных условий. В минувшие выходные в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводился в честь Дня семьи, любви и верности.

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