Эксперты выяснили, с какими автомобилями реже всего расстаются челябинцы

В Челябинской области владельцы реже всего расстаются с автомобилем Hyundai Creta. Согласно статистике сервиса онлайн-проверки истории автомобилей корейский кроссовер возглавил список транспортных средств с наименьшей частотой смены владельцев.
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