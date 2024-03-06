В ТиНАО построят многофункциональный комплекс площадью 600 тыс кв метров

На земельных участках построят порядка 600 тыс. кв.м. недвижимости Многофункциональный комплекс с жилыми домами, офисными зданиями построят в Сосенском поселении Новой Москвы, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.