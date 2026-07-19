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Трамп о финале ЧМ-2026: «Сложно ставить против Месси, он великолепен. Его пас Лаутаро был идеален»

Дональд Трамп поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 , в котором встретятся сборные Испании и Аргентины .

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