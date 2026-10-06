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Пятый канал

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Собянин: 70 пожарных и спасателей Москвы получили почетные звания

Собянин: 70 пожарных и спасателей Москвы получили почетные звания

Семьдесят столичных пожарных и спасателей удостоены почетных званий города Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

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